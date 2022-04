Les innovations écologiques pour mieux vivre

Comment mieux vivre ? Les entrepreneurs ne cessent de chercher des idées qui pourraient nous permettre de mieux vivre. Soyons attentifs aux nouvelles innovations qui peuvent transformer notre quotidien.

Pi-Pop : Les vélos électriques sans batterie !

© STEE

La société STEE, une entreprise d’électronique d’Olivet (Loiret) propose un vélo électrique qui n’a pas besoin de se recharger, grâce à la technologie innovante des super-condensateurs. Ce vélo pèse 20 kilos et embarque des super-condensateurs, qui emmagasinent de l’énergie à partir de l’effort produit par le cycliste et la restituent sous forme d’assistance électrique dès qu’il faut appuyer un peu plus sur les pédales. Il s’agit d’un système de recharge autonome. Dans un boîtier bleu placé à l’arrière du deux-roues, se trouve un dispositif qui récupère l’énergie que l’on produit en pédalant. Il la stocke et peut la restituer lorsque l’on a besoin de l’assistance électrique. STEE va lancer la fabrication d’une centaine d’unités supplémentaires et compte en produire un millier en un an. STEE a aussi signé avec l’enseigne Boulanger pour la future distribution de ses engins, qui sont vendus à 1 995 euros.

Des superchargeurs Tesla installés sur des parkings de supermarchés et hypermarchés du groupe Casino

Le groupe Casino va accueillir des superchargeurs Tesla sur les parkings de ses supermarchés et hypermarchés. La première station va être opérationnelle à l’automne 2022 à Annecy (Haute-Savoie). Le groupe Casino compte 85 hypermarchés Géant Casino et 337 magasins Casino Supermarchés. Une trentaine d’autres stations devraient être créées dans le futur, précise le groupe Casino. Elles fonctionneront 24 heures/24 et 7J/7. Elles compteront entre huit à vingt bornes permettant de recharger son véhicule à une puissance de 250 kW. Ainsi, les propriétaires de Tesla Model 3 rechargent leur voiture durant 15 minutes, ils pourront rouler 275 kilomètres. Mais l’intérêt est que tous les superchargeurs ne sont pas réservés exclusivement aux clients de Tesla. 16 stations pilotes sur les 100 existantes acceptent les véhicules électriques des autres marques depuis début février 2022. Le groupe Casino a précisé que « les bornes qui seront mises en service seront bien multimarques ». Des superchargeurs sont également installés à Vélizy 2 (Yvelines), à Belle-Épine à Thiais (Val-de-Marne) ou encore au Mans (Sarthe). Pour les enseignes Casino, l’objectif est d’offrir un véritable service à leurs clients, en quête d’une mobilité électrique simplifiée et sans contraintes, et qui pourront en même temps faire leurs courses dans leur magasin Géant et Casino Supermarchés.

L’avion décarboné prendra-t-il vie à Toulouse ?

Les 42 États signataires de la « déclaration de Toulouse » le 4 février ont appelé tous les partenaires du monde entier pour travailler ensemble afin d’atteindre la neutralité carbone et cela dès la 41e assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, une agence de l’ONU) convoquée fin septembre. Cette « déclaration de Toulouse », lancée sous l’égide de la présidence française de l’Union européenne, a pour but d’inciter à prendre des mesures afin de parvenir en 2050 à un secteur aérien qui ne contribuera plus au réchauffement climatique. Le texte est signé par 42 États, les 27 de l’Union, mais aussi notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Maroc et la Géorgie. Des dizaines d’organisations et d’entreprises, parmi lesquelles des aéroports, des compagnies aériennes, des avionneurs et des énergéticiens, ont également paraphé la déclaration, selon le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui a évoqué un moment « historique ».

Réunis dans la capitale française de l’aéronautique, siège notamment d’Airbus, les signataires souhaitent qu’à l’OACI, les pays adoptent « un objectif ambitieux à long terme pour l’aviation internationale, à savoir des émissions nettes de carbone nulles d’ici à 2050 ».